«То ли спит, то ли без сознания». Пермяки вызвали спасателей к водителю, который долго лежал в иномарке на руле

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому случаю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Водитель в Kia долгое время лежит на руле и не двигается, - позвонили вечером 18 декабря в оперативные службы пермяки-очевидцы.

Странная иномарка стояла прямо на дороге на улице Обвинской, неподалеку от поворота на улицу Куйбышева. В легковушке лежал головой на руле водитель. Возможно, ему плохо и требуется помощь. Рядом оказались люди, которые и позвонили специалистам.

- Сообщение в ЕДДС поступило около 20 часов вечера, - рассказали спасатели. – На месте в заблокированном автомобиле мы обнаружили мужчину. Он то ли спал, то ли находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Машину осмотрели снаружи, постучали в стекло, водителя разбудили, но машину он так и не открыл. Оказалось, мужчина находился в состоянии опьянения, ехал и остановился поспать. Помощь спасателей не понадобилась, на место были вызваны сотрудники ГИБДД.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.