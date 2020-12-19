«Очередной антирекорд». За сутки в Прикамье выявили 329 человек, заболевших коронавирусом

129 пациентов находятся сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Фото: архив "КП"

Опубликована свежая статистика по заболевшим коронавирусом на 19 декабря 2020 года. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19. И это самый большой показатель за все время пандемии в регионе. Из этого числа 98 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае достигло 26 655 человек, - сообщили в краевом минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни составляет 1,03.

Из 329 новых инфицированных – 143 мужчины, 186 женщин. Среди зараженных есть один ребенок. Среди взрослых от 15 до 29 лет – шесть человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 163 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.