Фото: instagram.com/zberberr

- Как вам наш эфир? Надеюсь, новогодним настроением удалось поделиться с каждым? – опубликовала на своей странице в Instagram пост актриса из Перми Зоя Бербер.

«Супер», «Классные», «Спасибо за эфир», «О, надо посмотреть!», - комментируют подписчики.

Звезды сериала «Реальные пацаны» стали гостями программы «Вечерний Ургант». В эфире развлекательного шоу Зоя Бербер переоделась в Снегурочку, а Николай Наумов и Владимир Селиванов – в двух Дедов Морозов. Они должны были дарить детям не те подарки, о которых малыши мечтают, а те, которые оказались в красном новогоднем мешке. А там – копченая рыбка, пивной бокал и другие подобные сувениры.

Как звезды известного сериала родом из Перми объясняли детям, почему им дарят именно это, а не кукол, машинки и единорогов, можно посмотреть на сайте Первого канала.