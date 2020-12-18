В Перми на следующей неделе отключат воду в двух районах

Снова без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» сообщили об отключении воды в Перми на следующей неделе.

В понедельник, 21 декабря, из-за устранения аварии на водоводе с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на следующих улицах:

- Верхнеудинская, 14;

- Генерала Черняховского, 58;

- Молдавская, 3, 14, 16, 18;

- Рославльская, 25;

- Уссурийская, 13;

- Химкинская, 4.

Во вторник, 22 декабря, с 9.00 до 20.00 воду отключат в многоэтажках на улицах:

- Советской Армии, 21, 21Б, 23, 23А, 25, 27Б, 27В, 27Г;

- Чайковского, 27.

Также во вторник, 22 декабря, с 10.00 ровно на сутки до 23 декабря отключат водоснабжение в домах на улицах:

- Космонавта Беляева, 29А, 33;

- Космонавта Леонова, 33, 41, 41К2;

- Нефтяников, 31А;

- Рязанская, 136.