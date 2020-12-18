В Перми на следующей неделе отключат воду в двух районах

Снова без воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» сообщили об отключении воды в Перми на следующей неделе.
В понедельник, 21 декабря, из-за устранения аварии на водоводе с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на следующих улицах:
- Верхнеудинская, 14;
- Генерала Черняховского, 58;
- Молдавская, 3, 14, 16, 18;
- Рославльская, 25;
- Уссурийская, 13;
- Химкинская, 4.
Во вторник, 22 декабря, с 9.00 до 20.00 воду отключат в многоэтажках на улицах:
- Советской Армии, 21, 21Б, 23, 23А, 25, 27Б, 27В, 27Г;
- Чайковского, 27.
Также во вторник, 22 декабря, с 10.00 ровно на сутки до 23 декабря отключат водоснабжение в домах на улицах:
- Космонавта Беляева, 29А, 33;
- Космонавта Леонова, 33, 41, 41К2;
- Нефтяников, 31А;
- Рязанская, 136.