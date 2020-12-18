В столице Прикамья в новогоднюю ночь не будет фейерверка

Фото: архив "КП".

В Перми в этом году не будет новогоднего фейерверка. В городской администрации обосновали это тем, что обычно полюбоваться праздничным салютом стекается много народа, что нежелательно в условиях пандемии.

Как объяснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, это решение было принято в связи с запретом проведения всех массовых мероприятий, который был введен на заседании краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Также на этот раз на эспланаде в краевом центре решили не строить ледовый городок, а ограничиться новогодней елью со световой инсталляцией.