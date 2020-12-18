В Перми с 21 декабря по улице КИМ начнут ходить автобусы

Фото: мэрия Перми.

На улице КИМ, которую отремонтировали, появилась возможность запустить автобусы большого класса.

- Маршрут следования автобуса №4 будет продлен с понедельника, 21 декабря, по улице КИМ до Дворца спорта «Молот», - сообщили в городской администрации. - По улицам Дружбы и Тургенева до улицы Макаренко будет продлён маршрут № 30.

Как прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми, с 21 декабря автобусный маршрут №4 от улицы Дружбы будет следовать далее по улицам Тургенева, КИМ, Циолковского, Лебедева, Индустриализации. В обратном направлении – по улицам КИМ, Тургенева, Макаренко и далее по маршруту следования. Также на маршруте появятся дополнительные остановки: «улица Тургенева (по улице КИМ)», «улица Василия Соломина», «Дворец спорта «Молот». При этом из маршрута следования исключат остановки по улице Дружбы и на площади Дружбы. На этом участке начнет курсировать автобус №30, который от площади Дружбы будет продлён по улицам Дружбы, Тургенева до улицы Макаренко с остановочными пунктами: «улица Дружбы», «улица Тургенева», «улица Макаренко».