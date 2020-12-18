ВТБ достиг рекордных выдач ипотеки в Прикамье

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Осенью и зимой спрос на ипотеку в регионе достиг пиковых значений для 2020 года: в сентябре-ноябре жители края каждый месяц оформляли в ВТБ жилищные кредиты на сумму 1,5-1,6 млрд рублей. Средний размер кредита насчитывает 1 млн 830 тысяч рублей и за последний год не изменился.

Начиная со второго квартала 2020 года, каждая шестая сделка проходит по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках. В ее рамках пермские семьи получили в ВТБ порядка900 кредитов на 2,1млрд рублей.

Кроме того, востребовано не только оформление новых жилищных кредитов, но и рефинансирование действующей ипотеки под более низкую ставку — на него приходится более трети всего объема сделок.

Важным драйвером стало развитие цифровых ипотечных сервисов, включая реализованную с застройщиками-партнерами возможность получить кредит на 100% в онлайн-режиме. Осенью 2020 года ВТБ провел в Перми пилотную дистанционную сделку.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, отметил: «Рынок ипотеки в этом году получил мощный импульс благодаря поддержке государства и совместным действиям банков и застройщиков. Мы считаем очень важным, чтобы жилищные кредиты были максимально доступны пермякам, постоянно работаем как над улучшением условий, так и упрощением самой процедуры оформления, цифровизацией. Это позволяет нам не только сохранять лидерские позиции по выдачам ипотеки в Прикамье, но и наращивать темпы и достигать рекордных результатов».

Оформить кредит в ВТБ на жилье в новостройке по льготной госпрограмме можно под 6,1% годовых, а для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок — под 5% годовых. Ипотека на вторичное жилье, а также рефинансирование действующих кредитов доступны по ставке от 7,4% годовых.

У клиентов банка есть возможность подать заявку на ипотеку через сайт ВТБ, а также отслеживать статус ее рассмотрения и получать необходимые консультации в рамках сервиса личного кабинета заемщика. При оформлении заявки через сайт клиентам доступна скидка 0,3 п.п. к процентной ставке по базовым программам «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование».