Путинские выплаты на детей в Перми: кому нужно подать заявление на 5000 рублей

Родители получат выплаты на детей до 7 лет включительно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Клиентские службы Пенсионного фонда будут вести прием в выходные дни 19 и 20 декабря, чтобы пермякам было удобнее подать заявления на единовременную выплату 5000 рублей на детей до 7 лет, введенную указом президента 17 декабря.

- Это позволит семьям быстрее получить деньги, - сообщает Пенсионный фонд Пермского края. - Прием будет вестись только для заявлений по новой единовременной выплате.

Большинству семей 5000 рублей будут выплачены беззаявительно. За выплатой не надо никуда обращаться, Пенсионный фонд оформит и перечислит деньги на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Оно понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье начиная с июля этого года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в 2020-м. Заявление также нужно, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Узнать адрес и контакты клиентских служб можно на сайте в разделе «Контакты региона». 19 и 20 декабря прием граждан будет вестись с 9.00 до 18.00 часов в городах Пермского края и с 9.00 до 17.00 - в сельских районах Прикамья.