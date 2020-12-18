В Перми осудили мужчину, который убил 8-месячную девочку из-за громкого плача

22-летний мужчина проведет в тюрьме ближайшие 18 лет.

Пермский краевой суд вынес приговор 22-летнему пермяку, который в июле этого года убил 8-месячную падчерицу.

Напомним, трагедия разыгралась в одной из квартир Индустриального района Перми. Молодая пермячка - мама девочки - отпросилась у своего сожителя сходить на день рождения. С ребенком дома остался мужчина. Девочка плакала, отчим сначала пытался успокоить ее, а потом плач стал настолько раздражать мужчину, что он нанес малышке травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что один удар пришелся девочке прямо в голову. Не исключено, что он и стал смертельным.

На следственном эксперименте он показал, как бил ребенка.

То, что дочь мертва, обнаружила сама мать, вернувшаяся с дня рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть ребенка носила криминальный характер.

Пермяк был задержан. Он признан виновным в убийстве малолетнего ребенка.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на плач младенца, мужчина нанес девочке множественные повреждения, - сообщает Прокуратура Пермского края. От полученных травм девочка скончалась на месте. - Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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