Оксана Мелехова остается в правительстве Пермского края

Оксана Мелехова стала заместителем министра здравоохранения Пермского края. Фото: архив "КП"

Бывший министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова с 15 декабря заняла должность заместителя этого ведомства. Информацию об этом «КП» подтвердили в пресс-службе Минздрава.

«В круг обязанностей Оксаны Борисовны будут входить вопросы лекарственного обеспечения, работа с обращениями и информатизация», - сообщили в министерстве.

Напомним, Оксана Борисовна не вошла в состав нового правительства Пермского края, после избрания губернатора Дмитрия Махонина. Ее место заняла Анастасия Крутень.

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