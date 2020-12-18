Пермяки смогут в 3 раза быстрее оплачивать коммунальные услуги онлайн

Фото: МегаФон

В Пермском крае в небольших селах, поселках и деревнях с населением от 300 человек улучшили сигнал связи и скорость мобильного интернета. Всего за две недели телеком-инженеры объехали 20 населенных пунктов региона. Как удалось выяснить, здесь модернизировали базовые станции и установили новое телеком-оборудование. При этом, первыми изменения в качестве связи заметили сами жители, когда на смартфонах вместо 3G - появился значок 4G+/LTE.

«Теперь еще 12 тысяч пермяков смогут быстрее общаться онлайн - мы запустили сеть 4G от Чернушенского до Кудымкарского районов», - подтвердили технические специалисты МегаФона.

Быструю загрузку интернет-страниц со смартфонов могут оценить жители деревень Скобелевка, Болгары, Пеньки, Березовая гора, Перебор. Впервые сеть 4G МегаФон также запустил в селах: Бабка, Шерья, Суксун, Ключи, Усть-Турка, Ошиб, Ёгва, Бичурино, Деменево, Архангельское, Бондюг, Суда, Дуброво. Интернет стал быстрее для жителей поселков Верхнечусовские городки и Бор-Лёнва.

Сами связисты признают, что в первую очередь улучшают связь на территориях, где наблюдается наибольшая нагрузка на сеть или где спрос на передачу данных выше.

«Мобильный интернет в смартфонах и планшетах жителей Прикамья стал более стабильным и быстрым. Новое телеком-оборудование в сети 4G позволит нашим абонентам всегда быть на связи и скачивать больше данных при сохранении высокой скорости интернета. К примеру, жители края теперь смогут в 3 раза быстрее оплачивать коммунальные услуги онлайн, посещать интернет-магазины, сайты госуcлуг или просто с комфортом проводить время за просмотром видео из Сети», - сообщил директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

В этом году международные эксперты компании Ookla признали мобильный интернет МегаФона самым быстрым. Средняя скорость скачивания информации в сети LTE оператора по России составила 32,79 Мбит/с.