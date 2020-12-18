331 заболевшего коронавирусом выявили в Пермском крае

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 26 326. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 331 человека. Это выше вчерашних показателей, днем ранее инфекцию диагностировали у 329 пермяков.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 26 326. Из 331 нового инфицированного – 146 мужчин, 185 женщин. Среди зараженных 10 детей. Из взрослого населения: от 18 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 90 человек, 112 в возрасте 50-64 и 97 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных - 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 17 декабря – 1,02).

Скончались за сутки 32 человека с коронавирусом.