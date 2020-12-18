В Перми перекроют часть улицы Карпинского

Рабочие проведут аварийно-восстановительные работ на инженерных сетях. Фото: Анна Маркова

В Перми с 18 по 21 декабря с 0.00 до 5.30 не получится проехать на участке улицы Карпинского.

Рабочие проведут аварийно-восстановительные работ на инженерных сетях в рамках реконструкции улицы Карпинского на участке от улицы Советской Армии до улицы Свиязева.

С 18 по 21 декабря с 0.00 до 5.30 дорога будет перекрыта для движения транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Чердынской до улицы Норильской.

Напомним, для выполнения реконструкции временно ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение происходит по двум полосам – по одной в каждом направлении.