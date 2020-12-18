Коронавирусную инфекцию выявили у жителей 33 территорий Прикамья

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в столице Пермского края – 156 заболевших. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье по последним данным выявили 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в столице Пермского края – 156 заболевших. На втором месте по заболеваемости снова г. Березники – 39 инфицированных, на третьем – Чусовской городской округ, где зафиксировано 16 заболевших.

В Добрянском городском округе обнаружено 15 жителей с COVID-19, в Пермском муниципальном районе – 12. Еще по 10 заболевших выявлено в Краснокамском и Соликамском городских округах. В Чайковском городском округе обнаружено 9 человек с ковидом.

В Карагайском муниципальном районе и в Октябрьском городском округе ковид обнаружили у 6 человек. По 5 заболевших в Осинском и Очерском городских округах. В Кунгуре зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом.

3 жителя с COVID-19 в Ильинском городском округе, а также в Кудымкарском, Ординском и Юрлинском муниципальных округах.

По 2 выявлено в Губахе, ЗАТО «Звездный», Верещагинском городском округе, Александровском и Березовском муниципальных округах, Бардымском, Куединском, Кунгурском муниципальных районах.

По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Кудымкар, Гайнинский и Уинский муниципальные округа, Большесосновский и Кишертский муниципальные районы, Гремячинский, Лысьвенский и Чердынский городские округа.