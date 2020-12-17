«Красная зона расформирована». Все дети из дома-интерната Рудничный в Прикамье выздоровели от коронавируса

Всего за сутки организовали доставку в Рудничный запаса лекарств и средств защиты на несколько сотен тысяч рублей. Фото: Facebook Дмитрий Жебелев.

Дмитрий Жебелев опубликовал на своей странице в Facebook новый пост, посвященный заболевшим в конце ноября детям-инвалидам из интерната «Рудничный». Сейчас все ребята, к счастью, уже поправились. «КП» полностью публикует пост о том, через что пришлось пройти и детям, и взрослым, чтобы побороть коварный вирус:

«Мы тут как на подводной лодке», - говорят ребята из Рудничного дома-интерната для детей с инвалидностью. Уже почти месяц назад там была обнаружена вспышка коронавируса. Организовали «красную» зону, срочную доставку лекарств и средств защиты. О детях в больницах и самом интернате пришлось заботиться пришельцам из космоса. Вот что там происходило и вот причем тут вы.

Как только стало известно о более чем 20 положительных тестах на ковид у детей в интернате, все шибко перепугались. Никто не знал, как новая инфекция может сказаться на ребятах, у которых и без того тяжелые проблемы со здоровьем. Прямо в выходные минсоц организовал онлайн-штаб для организации помощи. В «Дедморозим» даже не успели никого попросить о поддержке – куча людей стали сами звонить с предложениями, от наших друзей до целых корпораций вроде «Метафракса».

В результате всего за сутки организовали доставку в Рудничный запаса лекарств и средств защиты на несколько сотен тысяч рублей. Это получилось благодаря людям, которые постоянно поддерживают ребят с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей, в рамках проекта «Вернуть будущее». И команде «Планеты здоровья», которая нашла все, даже самые дефицитные препараты, да еще отказалась брать за них деньги.

По приезду, через проходную-шлюз передали не только посылки от пермяков, но и слова поддержки от всех, кто переживал за детей и сотрудников. Те ответили: «Ничего, держимся, уже поняли, что теперь мы тут как на подводной лодке». А потом еще, распаковав передачу, прислали всем сообщение: «Вы – герои!»

Часть ребят, у которых появились симптомы, и чьи основные диагнозы вызывали опасения за их здоровье, начали отправлять в больницы. Большинство попали в Краевую детскую клинику. Поскольку им нужен особый уход, а любой переезд из привычного места может угрожать даже их жизни, подключилась Служба заботы «Дедморозим». Четыре женщины стали первыми в Пермском крае нянями, которые работали в «красной» зоне. Как первые люди в космосе – в скафандрах.

На днях всех их подопечных выписали из больницы живыми и здоровыми. В самом интернате все дети, у кого был обнаружен коронавирус, уже получили отрицательные результаты новых тестов. «Красная» зона в учреждении расформирована – ребята вернулись в свои родные комнаты.

Благодаря вам спасение утопающих – дело рук всех, кто совершает чудеса в Фонд «Дедморозим». А дети даже в «подводной лодке» не остаются одни.