Жителя Прикамья арестовали за изнасилование дочки своей знакомой

Максимальный срок, который может грозить подозреваемому - до 15 лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

Тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней девочки было совершено 16 декабря в Лысьве. Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение.

- Это ранее неоднократно судимый житель города Лысьва, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Он находился в квартире своей знакомой вместе с потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием дома мамы девочки, он совершил изнасилование ее несовершеннолетней дочери.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» (максимальный срок – до 15 лет лишения свободы, - Ред.), назначены судебные экспертизы.