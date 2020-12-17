«Появится двухуровневая развязка». В Перми планируют расширить улицу Крисанова до четырех полос

Улицу Крисанова сделают четырехполосной. Фото: пресс-служба администрации Перми.

В пермской мэрии рассказали, что в 2021 году в городе планируется много новых масштабных реконструкций, строительство новых дорог и развязок.

Во втором квартале 2021 года в Перми начнется реконструкция улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. На пересечении Крисанова с шоссе Космонавтов будет построена двухуровневая развязка и созданы четыре полосы для движения автотранспорта с выделенной полосой для движения общественного транспорта.

В этом же районе будет проведена реконструкция улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской. Улица сохранит двухполосность, но перед каждым перекрестком, где есть светофорное регулирование, появится дополнительная полоса. Сейчас объект находится в проектировании.

Стартует в будущем году и реконструкция улицы Грибоедова от улицы Уинской до улицы Лесной. Ее планируется расширить до четырех полос, обустроить тротуары, организовать велосипедное движение и построить новые остановки общественного транспорта.

Новая дорога на улице Маршала Жукова свяжет улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине. Здесь будет реконструирован участок между улицами Спешилова и Шевченко. Протяженность дороги составит 1,25 км.

Запланировано и начало масштабного обновления улицы Ленина по аналогии с Комсомольским проспектом. На участке от Куйбышева до Толмачева будет организована разделительная полоса, появится велодорожка, упорядочены парковки и заменены светильники и барьерное ограждение. Ремонт улицы планируется проводить в течение двух лет.