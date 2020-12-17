В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарили самых дисциплинированных клиентов

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил благодарности 230 самым дисциплинированным клиентам — юридическим лицам в рамках акции «Если вовремя платить». Эти организации за последние 12 месяцев не допустили ни одной просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Акция предусматривает поощрение добросовестных клиентов-юридических лиц, которые своевременно и без просрочек в течение года вносили оплату за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Наибольшее число добросовестных организаций — среди федеральных, региональных и муниципальных бюджетных учреждений Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Это учреждения здравоохранения, образования и силовые ведомства.

Среди крупнейших промышленных предприятий региона в число самых ответственных клиентов вошли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Уралоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

«Наша благодарность клиентам, которые соблюдают высокую платежную дисциплину — это возможность выразить уважение тем, кто не ссылается на общеэкономические трудности и своевременно платит. Это примеры высокопрофессиональной организации управления бюджетными учреждениями и бизнес-структурами», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.