Владимир Путин на пресс-конференции-2020 поздравил пермских двигателестроителей

Владимир Путин. Фото: скриншот видео/Первый канал

Во время своей пресс-конференции, проходящей 17 декабря, президент России Владимир Путин поздравил пермских двигателестроителей.

Отвечая на вопрос о положении дел в промышленности, президент напомнил о первом полете самолета МС-21, который был полностью разработан и выпущен в современной России. Самолет МС-21-310 оснащен новыми пермскими двигателями ПД-14.

- Это практически уже выход на серийное производство, большое достижение наших двигателестроителей и авивастрителей, - отметил Владимир Путин и поздравил всех участников разработки с этим достижением.