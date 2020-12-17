Пермякам предлагают написать письмо и исполнить мечты детей-инвалидов из детских домов

В Новый год есть возможность уделить личное внимание каждому ребенку в детских домах и исполнить их мечту. Фото: архив "КП"

В Перми 19-20 декабря в штаб фонда «Дедморозим» (ул. Горького, 60) приглашают пермяков, которые хотят исполнить заветные новогодние желания ребят с инвалидностью - воспитанников Рудничного и Осинского детских домов-интернатов.

В выходные там пройдет общий сбор. В Новый год есть возможность уделить личное внимание каждому ребенку и исполнить его мечту.

- На сборе каждый получит письмо от ребенка, чье желание исполнилось благодаря ем, - говорят сотрудники «Дедморозим». - Координаторы новогодней затеи предлагают Дедам Морозам и Снегурочкам написать ответное письмо и вложить его в заранее упакованную коробку с исполненной детской мечтой. Теплое письмо со словами поддержки порадует ребят и тех, кто постоянно находится рядом с ними - воспитателей и санитарочек интернатов. С марта они работают вахтами, то есть уходят на работу на две недели и фактически живут вместе с детьми.

Если вы не можете принести подарок в дни общего сбора, сообщите об этом по телефону горячей линии 270-08-70. Координаторы «Дедморозим» подскажут, как еще можно передать желание.

Организаторы новогодней затеи просят не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Еще один способ исполнить новогодние мечты ребят из Рудничного и Осы - подарить им сухие дни и ночи, передав средства гигиены. Полный список актуальных потребностей можно прочитать здесь.