В Пермском крае разыскивают мужчину, который задолжал своей 6-летней дочери более полумиллиона

Филатов Денис Сергеевич был объявлен в розыск.

Судебные приставы Пермского края разыскивают 30-летнего мужчину. Он должен на содержание своего ребенка более 600 тысяч рублей.

По решению суда 30-летний мужчина должен перечислять алименты на содержание 6-тилетней дочери. Но свои обязанности он не исполняет, по месту регистрации не живет.

- По инициативе сотрудников службы Филатов Денис Сергеевич был объявлен в розыск, - говорят сотрудники Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. - На сегодняшний день должник на связь не выходит, предположительно находится на территории Перми.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (342) 221-81-15.