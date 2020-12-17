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Пермяки теперь смогут звонить внутри сети при любом балансе

Жители Пермского края теперь могут звонить внутри сети даже при отрицательном балансе. При этом, внутрисетевые вызовы больше не расходуют ежемесячный пакет минут. Такие изменения ввел оператор «МегаФон» на тарифах #БезПереплат
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: МегаФон

Фото: МегаФон

По данным связистов, сейчас более половины звонков абоненты совершают именно внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, а с точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тариф.

«Порядка 40% абонентов, как правило, забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», - пояснили в компании МегаФон.

Безлимит внутри сети подключится для всех новых абонентов МегаФона автоматически.

Дополнительные плюсы тарифов #БезПереплат:

- Безлимитное и бесплатное общение в мессенджерах при любом балансе – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

- Бесплатная опция «Копилка» - возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета.

- Бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете.

- Бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.