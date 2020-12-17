Пермяки теперь смогут звонить внутри сети при любом балансе

Фото: МегаФон

По данным связистов, сейчас более половины звонков абоненты совершают именно внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, а с точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тариф.

«Порядка 40% абонентов, как правило, забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», - пояснили в компании МегаФон.

Безлимит внутри сети подключится для всех новых абонентов МегаФона автоматически.

Дополнительные плюсы тарифов #БезПереплат:

- Безлимитное и бесплатное общение в мессенджерах при любом балансе – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

- Бесплатная опция «Копилка» - возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета.

- Бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете.

- Бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.