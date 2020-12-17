В Пермском крае 329 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 995. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за последние сутки выявили еще 329 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эта вновь рекорд с начала пандемии, днем ранее было выявлено 327 случаев заражения. На сегодня регион занимает 15-строчку по заболеваемости опасной инфекцией в стране.

82 человека проходят лечение в больницах, 247 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 329 новых заболевших – 122 мужчины, 197 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 49 человек, 189 человек в возрасте 45-65, 81 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Скончались за сутки еще 30 человек с коронавирусом.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 995. Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02 (на 16 декабря – 1,02).