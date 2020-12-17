Победный марш: Юниоры Прикамья вышли в финал Первенства России по баскетболу

Команда победителей. Фото: БК "Парма".

Сборная Пермского края - состав ДЮБЛ «ПАРМЫ»-2005 - вышла в финальный этап Первенства России по баскетболу среди юниоров до 17 лет. Причем, сделали это юные баскетболисты весьма уверенно.

На Межрегиональном этапе российского первенства в Нижегородской области пермяки разделались со всеми соперниками по группе Б. Они одолели с разгромным счетом сборные Ульяновской (175:5), Кировской (140:41), Самарской (73:43) областей, Удмуртской республики (157:18), а также обыграли сверстников из команды «Пермский край-3» (92:49).

Обыграв все сборные по группе Б, юные баксетболисты сразились с лидером соседней группы А в финальном мате стадии плей-офф. На этот раз соперниками выступили их сверстники из березниковского баскетбольного клуба «Калий-баскет», которых они также обыграли со счетом 80:73.