Два спортсмена из Прикамья добились успеха на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Победа! Фото: страница ВК дневника соревнований.

В Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам успешно выступили на спринтерской дистанции. В первый же день турнира представитель березниковской школы Андрей Кузнецов завоевал золотую медаль в спринте среди юниоров 21-23 года, и тем самым получил путевку на первенство мира по лыжным гонкам.

Андрей является спортсменом-инструктором ГКБУ «ЦСП Пермского края» и воспитанником КГБУ «СШОР «Старт». Тренируется под руководством Александра Придчина.

Савелий Коростелев из Пермский края пришел к финишу четвертым в спринте в возрастной группе 19-20 лет.