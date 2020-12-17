На борту самолета «Пермь-Москва» умер пассажир

Мужчина умер после приземления самолета в Перми. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня утром 17 декабря на борту самолета «Пермь - Москва», который уже приземлился в краевой столице скончался мужчина.

По информации пресс-службы аэропорта «Пермь» бортпроводники пытались его реанимировать, однако мужчина скончался.

- К трапу самолета в аэропорту "Большое Савино" была вызвана бригада скорой медицинской помощи в 4.21 утра, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Однако 41-летний мужчина скончался до прибытия медиков.