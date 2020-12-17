«Мужчина зажат». Стали известны подробности массового ДТП у Коммунального моста в Перми

Авария произошла на улице Спешилова в Перми.

В Перми 16 декабря в районе дома №11 по улице Спешилова произошло ДТП. Около 12 часов дня там столкнулись междугородний автобуса без пассажиров маршрута (Пермь-Нижний Тагил) и трех легковых автомобилей: «Ауди А6», «Киа СК» и «Тойота Королла».

Водитель автобуса не успел вовремя затормозить, он пытался уйти от столкновения, задел "Ауди", выехал на встречную полосу, врезался в металлическое ограждение, перегородив проезжую часть. В этот момент в автобус врезались другие участники ДТП.

Авария произошла на глазах у сотрудников ГИБДД, которые следили за ситуацией на дороге.

В ДТП пострадал 46-летний водитель «Тойоты» и его пассажирка 33-летняя женщина. Мужчину зажало в автомобиле, выбраться ему помогли прибывшие на место спасатели. Пострадавших госпитализировали в медучреждения с травмами.

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