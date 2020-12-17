В ночь на субботу в Пермский край придут трескучие морозы

В выходные погода изменится, снегопады прекратятся и придут трескучие морозы. Фото: Анна Маркова

В Прикамье сегодня и завтра еще возможно выпадение снега, но в выходные погода изменится, снегопады прекратятся и придут трескучие морозы.

По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Пермском крае 17 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –14,–9°, днем –11,–6°.

18 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер северный, северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –14,–9°, днем 10,–5°, на севере до –14°.

19 декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –25,–20°, днем –19,–14°.