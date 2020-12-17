В Прикамье коронавирус обнаружили в 24 территориях за сутки

Коронавирус есть во всех территориях Прикамья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае по последним данным коронавирус выявили еще у 327 человек. Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 снова в Перми – 138 заболевших. На втором месте Березники – 62 инфицированных, на третьем – Чернушинский городской округ, там выявили 17 заболевших.

В Губахе обнаружено 16 жителей с COVID-19, в Пермском муниципальном районе – 14, в Соликамском городском округе – 13. Еще по 9 заболевших выявлено в Кунгуре и Гремячинском городском округе.

В Куединском муниципальном районе коронавирусная инфекция диагностирована у 8 прикамцев, в Добрянском городском округе – у 7 жителей, в Чусовском городском округе – у 5 человек. В Кизеле, Суксунском городском округе, Бардымском и Кишертском муниципальных районах зарегистрировано по 4 случая заражения коронавирусом.

Еще 3 жителя с COVID-19 обнаружено в Лысьвенском городском округе. По 2 инфицированных выявлено в Березовском и Ординском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в шести территориях Пермского края. Это ЗАТО «Звездный», Кунгурский муниципальный район, Александровский и Кудымкарский муниципальные округа, а также Краснокамский и Осинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 25666 заболевших. Коронавирус есть во всех территориях Прикамья.