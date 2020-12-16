За пожар в доме на Студенческой в Перми ответит управляющая компания

В доме сгорела крыша. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Наш район» - именно эта организация обслуживала пятиэтажку по улице Студенческая, 20, где 3 декабря произошел пожар. Напомним, рано утром у здания вспыхнула крыша. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Временно их разместили в общежитии на бульваре Гагарина, 39а и в маневренном фонде на Народовольческой, 42.

Сейчас в доме вновь подключены отопление и водоснабжение, ведутся работы по восстановлению крыши.

А прокуратура при проверке установила, что управляющая компания не предпринимала меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования дома.

- При отсутствии сведений о владельцах электрооборудования и линий электропередач, надежности их функционирования не было отключено неисправное оборудование и участки сетей до устранения неисправности, - отметили в прокуратуре. - Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

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