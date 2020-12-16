Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 24 территориях Пермского края

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 16 декабря общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25666 человек. За минувшие сутки было выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 снова выявлено в Перми – 138 заболевших. На втором месте по заболеваемости г. Березники – 62 инфицированных, на третьем – Чернушинский городской округ, где зафиксировано 17 заболевших.

В Губахе обнаружено 16 жителей с COVID-19, в Пермском муниципальном районе – 14, в Соликамском городском округе – 13. Еще по 9 заболевших выявлено в Кунгуре и Гремячинском городском округе.

В Куединском районе коронавирус диагностирована у 8 человек, в Добрянском городском округе – у семи жителей, в Чусовском городском округе – у пяти. По четыре случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Кизеле, Суксунском городском округе, Бардымском и Кишертском районах.

Еще 3 жителя с COVID-19 обнаружено в Лысьвее. По 2 инфицированных - в Березовском и Ординском муниципальных округах.

Также по одному заболевшему в шести территориях: ЗАТО «Звездный», Кунгурский муниципальный район, Александровский и Кудымкарский муниципальные округа, а также Краснокамский и Осинский городские округа.

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведен 3051 тест на COVID-19. В общей сложности в регионе проведено 1 116 201 исследований на коронавирус, обследовано один миллион 20 тысяч жителей региона.