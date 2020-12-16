В Перми пройдет Кубок по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

В январе в Пермь приедут 30 скульпторов из 14 городов страны и республики Беларусь. Фото: архив "КП"

В Перми в 68-м квартале городской эспланады с 7 по 12 января будут работать скульптуры. Там пройдет Кубок по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Посмотреть работы мастеров пермяки смогут с 14 января по 15 февраля.

В январе в Пермь приедут 30 скульпторов из 14 городов страны и республики Беларусь, чтобы создать 15 авторских ледовых скульптур на тему «Ускользающая красота» в номинации «Ледовая скульптура».

Кубок России «Зимний вернисаж» проходит в Перми раз в два года, начиная с 2007 года. Трое скульпторов представят на конкурсе наш город.