Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заразился коронавирусом

Алексей Бурнашов получил положительный результат на коронавирус. Фото: instagram Алексея Бурнашова.

У депутат Государственной Думы от Пермского края Алексея Бурнашова подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети.

«На некоторое время перехожу полностью в дистанционный режим работы.

Мой тест на коронавирус оказался положительным. Нахожусь дома на самоизоляции, лечусь. Пока болезнь проходит в легкой форме.

Сатурация на границе нормы, повышенная температура. Надеюсь, что все обойдется», - сообщил Бурнашев.