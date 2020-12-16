Еще 327: в Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Большая часть новых заболевших проходит лечение на дому. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным Роспотребнадзора по Пермскому краю в регионе за минувшие сутки обнаружили еще 327 новых случаев заражения COVID-19. Из них: 42 человека проходят лечение в больницах, 285 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Это очередной максимум с начала пандемии. Днем ранее заболевших было 320 человек.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 25 666. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02 (на 15 декабря – 1,01).

Из 327 новых инфицированных – 137 мужчин, 189 женщин и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 90 человек, 159 человек в возрасте 45-65, 77 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 32 пациента с коронавирусом, в больницах продолжают лечение - 1998 человек, из них - 106 на ИВЛ.