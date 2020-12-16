В Перми водитель сбил девочку и скрылся

Автомобиль сбил девочку, когда она переходила дорогу. Фото: ГИБДД по гроду Перми.

В Перми 15 декабря на улице Калинина в районе дома № 66 автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- По факту оставления места ДТП проводится административное расследование, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

Сотрудники автоинспекции просят откликнутся всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также, если есть запись с видеорегистратора.

Всю известную информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.