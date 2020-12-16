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Общество

«Ребенок раньше кушал через нос». Пермяки смогли помочь больному мальчику

Фонд «Дедморозим» собрал деньги на медицинское оборудование для него
Анна Маркова
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Семье Пигасовых смогли помочь неравнодушные пермяки. Фото: "Дедморозим".

Семье Пигасовых смогли помочь неравнодушные пермяки. Фото: "Дедморозим".

Маленький Кирилл Пигасов сейчас кушает через зонд - трубочку, которая вставляется в нос. Это больно и неудобно, поэтому врачи рекомендовали Кириллу установить гастростому - пуговку на животе, через которую можно безболезненно кормить мальчика.

Стоит она не малых денег, но благодаря неравнодушным пермякам, у мамы и папы Кирилла теперь есть возможность накормить сынишку безболезненно. Координаторы «Дедморозим» купили для него гастростому, и вскоре врачи установят ее мальчику.

- Еще семье Кирилла купили пульсоксиметр, который поможет лучше наблюдать за состоянием ребенка, - говорят сотрудники фонда. - Поддерживать Пигасовых по-прежнему будут специалисты Службы качества жизни фонда «Дедморозим».