Пять советов, как разнообразить новогодний стол

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Совсем скоро столы россиян будут заполнены самыми разнообразными яствами: салаты, горячее, десерты, фрукты, напитки - калейдоскоп угощений. Классические рецепты блюд по-прежнему пользуются наибольшей популярностью среди многих людей. Никто не спорит, блюда, приготовленные по старым добрым рецептам, готовятся быстро и получаются весьма вкусными, но последнее время шеф-повара все чаще делятся своими кулинарными секретами, вдохновляя все больше людей на своего рода вкусные кулинарные эксперименты. Сегодня Шеф-повар, ресторатор, ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович поделился с читателями «Комсомолки» секретами приготовления праздничных блюд:

- Главное блюдо новогоднего стола оливье легко разнообразить с помощью различных техник приготовления, - рассказывает шеф-повар. - Во-первых, советую не варить овощи, а запекать в духовке, что сделает салат насыщеннее, а овощи вкуснее и полезнее. Во-вторых, можно заменить колбасу на говяжий язык или отварную индейку. Или окончательно удивить гостей, вместо мяса отправив в салат слабосоленый лосось. В-третьих, можно добавить в оливье свежести, положив в него не консервированный горошек, а замороженный. А лёгкости салату придаст майонез, разбавленный йогуртом, оливковым маслом и мандариновым соком.

В другом, не менее любимом российском салате, крабовом можно заменить крабовые палочки на более натуральный продукт — мясо краба. Салат станет вкуснее и полезнее, а появление такого ингредиента в блюде точно оценят по достоинству ваши гости.

Я не сторонник сложных праздничных десертов, так как зачастую после плотного ужина мы себя заставляем есть ещё и торт. Рекомендую поставить на стол фрукты и легкие сладости. Чтобы добавить праздничную изюминку в печенье и конфеты, можно раздробить леденцы скалкой, превратить их в маленькие «снежинки», которые станут присыпкой.

Для охлаждения напитков советую использовать замороженные ягоды. Во-первых, это красиво, а, во-вторых, полезно и вкусно. А еще можно опустить ободок кружки или стакана в лимонный сок, а после сразу окунуть в сахар: появится необычная снежная каёмка, которая добавит изюминку.

Майонез для заправки салатов лучше сделать самостоятельно. Для этого понадобятся 20 перепелиных яиц (в них калорий меньше). Для 500 грамм майонеза нужно заранее охладить 200 грамм растительного и 50 грамм оливкового масла: масло после холодильника лучше взбивается. Желтки яиц отделить от белков. Чтобы белки не пропали, можно из них испечь бисквит, крем, запеканку на завтрак. Нам нужны только желтки: растереть их с горчицей (30 гр.), солью (1 ч. л.) и сахаром (2 ч. л.), взбить и параллельно добавлять масло по чуть-чуть. Заливаем в смесь 1 ложку (по вкусу) лимонного сока (или апельсинового) и взбиваем еще раз. Можно отправить в майонез чеснок и зелень после тёрки. Готовый майонез рекомендую долго не держать в холодильнике, съесть за несколько дней