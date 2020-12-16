Значительный рост электронных обращений зафиксировали специалисты компании «Ростелеком» в 2020 году

Фото: «Ростелеком»

Значительный рост электронных обращений зафиксировали специалисты компании «Ростелеком» в 2020 года на Едином портале государственных услуг. Эксперты заявляют, что по некоторым услугам количество обращений выросло почти в 2 раза.

В целом в 2020 году жители Пермского края зарегистрировали на Едином портале государственных услуг более 2 млн различных заявлений.

Лидерство вот уже третий год удерживает сервис «Запись на прием к врачу». Жители Пермского края воспользовались им почти 936 тыс. раз. В 2020 году эта цифра стала два раза больше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте – Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет, 293 тыс. заявлений было подано в по этой услуге. На третьем – услуга информирования зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе пенсионного страхования, 275 тыс. раз обращались по за этой информацией жители Прикамья.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для того, чтобы жители Пермского края могли качественно пользоваться сервисами портала госуслуги, компания «Ростелеком» активно занимается развитием инфраструктуры, по всему региону идет строительство волоконно-оптических линий связи. В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2020 году 24 села численностью от 250 до 500 человек получили доступ к высокоскоростному интернету. Кроме того, компания в рамках собственной программы развития провела оптику в 64 малоэтажных поселка края. А это значит, что еще больше жителей края смогут получать государственные услуги дистанционно».

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии «РТ Лабс».