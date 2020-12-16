«Сотрудники работали с признаками ОРВИ». В Перми оштрафовали больницу

Больницу имени Гринберга, 41 оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницу имени Гринберга, что на улицы Победы, 41 оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения противоэпидемиологических мероприятий.

Работники больницы с симптомами респираторного заболевания не были изолированы или госпитализированы. Сотрудники отделений не организовали контроль над соблюдением пациентами больницы масочного режима.

Суд Кировского районного Перми оштрафовал больницу, - сообщает Пермский краевой суд. - Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100000 рублей. - Защитник учреждения подал жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить постановление районного суда, но суд высшей инстанции оставил решение без изменений.