В Пермском крае мужчина отправится в колонию за невыплату алиментов дочери

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания колонии-поселении.

Жителя Суксуна уже привлекали к административной и даже уголовной ответственности за неуплату алиментов своей дочери, но отдавать деньги он не спешил.

Официально мужчина нигде не работал. Задолжал за содержание ребенка более 800 тысяч рублей. Дело возбудили вновь и передали в Суксунский районный суд.

В этот раз наказания избежать ему не удалось. По информации Прокуратуры Пермского края мужчину приговорили к лишению свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания колонии-поселении.

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