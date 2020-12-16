Погода на 16 декабря: в Пермском крае пройдут снегопады

В Прикамье ненадолго придут снегопады. Фото: архив "КП"

В Пермском крае сегодня пойдет снег. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на ближайшие дни.

16 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –16,–11°, днем –11,–6°.

17 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью местами. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –16,–11°, днем –12,–7°.