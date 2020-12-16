Коронавирус подтвердился у жителей 32 территорий Пермского края

Коронавирус есть во всех территориях Прикамья. Фото: Минздрав Пермского края.

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 320 случаев коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 по-прежнему выявлено в Перми – 137 заболевших. На втором месте по заболеваемости снова Чайковский городской округ – 45, на третьем – Березники - 26 заболевших.

В Пермском муниципальном районе 15 жителей с COVID-19, в Кунгуре – 11, в Соликамском городском округе – 8. Еще по 7 заболевших выявлено в Большесосновском муниципальном районе и Чусовском городском округе.

В Краснокамском и Очерском городских округах коронавирусная инфекция диагностирована у 6 прикамцев (в каждой территории). В Лысьвенском и Чернушинском городских округах зафиксировано по 5 случаев ковида. В Губахе, Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе зарегистрировано по 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Еще по три жителя с COVID-19 в Березовском муниципальном округе, Карагайском муниципальном районе, а также в Нытвенском городском округе. По два выявлено в Кудымкаре, Александровском муниципальном округе, Бардымском муниципальном районе, Горнозаводском, Гремячинском, Октябрьском и Осинском городских округах.

Еще по одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это Кизел, Добрянский, Ильинский и Оханский городские округа, Кишертский, Куединский и Сивинский муниципальные районы.

Всего в Пермском крае выявлено 25339 заболевших. Коронавирус есть во всех территориях Прикамья.