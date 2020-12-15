В Пермском крае женщине удалось сбежать от преступника, который нанес ей несколько ударов ножом

- Фото: Василий Вахрин

Преступление произошло в октябре в Чусовом. В один из дней домой к 78-летней женщине пришел ее 58-летний знакомый, который ранее помогал ей по хозяйству, и стал требовать деньги и алкоголь. Женщина отказала, тогда пьяный мужчина достал из куртки кухонный нож, нанес им три удара по телу пенсионерки, вновь потребовал деньги.

- Испугавшись за свою жизнь, женщина указала, где находится кошелек, из которого злоумышленник похитил деньги, а также мобильный телефон. Хозяйка дома попыталась убежать, однако мужчина вновь нанес ей несколько ударов ножом по телу, после чего вышел в пристрой дома за веревкой, чтобы связать женщину. Воспользовавшись тем, что незваный гость отвлекся, потерпевшая открыла окно, вылезла на улицу и убежала к соседке, которая вызвала скорую помощь и полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемый задержали в тот же день. Уголовное дело направлено в суд.