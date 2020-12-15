В Пермском крае бесплатные лекарства начали выдавать пациентам с неподтвержденным коронавирусом

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Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, с этой недели амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», но имеющим соответствующие симптомы, будут выдавать бесплатные лекарства.

Ранее лекарства выдавались только тем жителям региона, у которых был положительный тест на коронавирус, либо внебольничная вирусная пневмония. Решение о выдаче препаратов также принимает медработник. Во время осмотра он оценит состояние больного и решит, нужно ли назначать препараты. Если да, то лекарства выдадут сразу после того, как пациент подпишет согласие на прием медикаментов.

«Сейчас препараты получают 3450 человек. Запас медикаментов есть – хватит более чем 12 тыс. жителей Пермского края. Препараты выдают пациентам, у которых подтверждён коронавирус. Или в том случае, если врач абсолютно уверен, что у пациента COVID-19», - поясняет Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края.

Препараты дают на пять дней. После врач приходит снова и оценивает состояние пациента. При необходимости он может продлить прием лекарств еще на пять дней, отменить препараты или скорректировать лечение. Врач будет приходить к больному, пока пациент не выздоровеет.

Медики обращают внимание, что пациентам необходимо сообщать врачу обо всех имеющихся заболеваниях, непереносимости каких-то лекарств, о наличии или планировании беременности. Последний пункт особенно важен, потому что среди медикаментов от коронавируса есть те, что противопоказаны будущим мамам.