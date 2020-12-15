«Т Плюс» объявляет год без отключений горячей воды во время ремонтов

Фото: ПАО «Т Плюс»

ПАО «Т Плюс» намерено минимизировать отключения горячей воды в период работ. Это станет возможным благодаря большой ремонтной кампании и перекладкам сетей, вложения в которые составили 30 млрд рублей. Такие планы озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной селекторной пресс-конференции. Подобный опыт уже успешно применялся в некоторых городах, а теперь будет транслирован и на другие территории. Кроме того, компания сократит сроки гидравлических испытаний до 7-10 дней.

Увеличение вложений в этом году позволило снизить повреждаемость теплосетей на 16% по сравнению с прошлым годом.

Компания заменила порядка 470 км трубопроводов, что на 10% больше показателя прошлого года. Привлечь дополнительные средства позволил переход ряда территорий на «альткотельную». На данный момент решения по отнесению к ценовым зонам получены по 6-ти городам, ещё по 6-ти ожидаются в ближайшее время. Благодаря этому «Т Плюс» сможет продолжить модернизацию тепловых сетей, в том числе, и изношенных муниципальных коммуникаций.

Несмотря на действовавшие в этом году ограничения, «Т Плюс» провела большую инспекцию двух энергоблоков Нижнетуринской ГРЭС, запустила новое оборудование на Дзержинской ТЭЦ. Реализован один из ключевых проектов компании в республике Коми – газификация Воркутинской ЦВК. В Екатеринбурге заработала первая в России система «Умный город», которая обеспечит полный контроль теплоснабжения мегаполиса.

Также компания обеспечит теплом новые объекты, в их числе крупные промышленные потребители – ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» и ГК «Кама» в Пермском крае, предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – в Кстово.

Проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью. Суммарно неплатежи за тепловую энергию составляют 55,8 млрд рублей, большая часть этой суммы приходится на население – 20,2 млрд рублей – и управляющие организации – 21,2 млрд рублей.

«Сейчас перед компанией открыты новые возможности по реализации перспективных проектов. Мы продолжим увеличивать инвестиции в теплоснабжение и развивать сотрудничество с регионами в сфере новых ценовых зон и концессий», – отметил Андрей Вагнер.