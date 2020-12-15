Приглашаем школьников на «Кванторианскую елку»

Фото: «Кванториум»

В нее входит театрализированное шоу, участие в трех мастер-классах, фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мастер-классы варьируются в зависимости от сценария. Вместе с преподавателями «Кванториума» школьники могут создать новогодний подарок своими руками: нарисовать светящуюся новогоднюю открытку, изготовить гипсовый подсвечник, создать трехмерную новогоднюю игрушку, прибор для предсказания погоды.

Фото: «Кванториум»

А также собрать простейшую модель электрического двигателя с ротором, по форме напоминающим снеговика, или помочь Деду Морозу доставить подарки при помощи квадрокоптера. Кто-то сможет изготовить шлем виртуальной реальности, кто-то сделать катапульту, а кто-то - создать живую картину из растений.

Максимальное количество участников - 20 человек.

Возраст участников: 7- 15 лет.

Начало мероприятия:11.00, 13.30, 16.20 (при наличии подтвержденной заявки)

Цена участия: 1200 рублей. (6+)

Адрес: Ул. 25 Октября, 64, тел. 214-42-69

Сайт: kvantorium-perm.ru