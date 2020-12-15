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Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам о ценах на базовые продукты

Она пройдет 17 декабря
Анна Маркова
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Прокуратура проведет "прямую линию" 17 декабря.

Прокуратура проведет "прямую линию" 17 декабря.

Фото: Василий Вахрин

Прокуратура Пермского края 17 декабря проведет «прямую телефонную линию» по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания.

Звонить можно будет с 16 до 17 часов по телефону 8 (342) 217- 53-36.

Напомним, на днях президент Владимир Путин раскритиковал Министерство экономического развития страны во главе с Максимом Решетниковым, которое не приняли меры, чтобы остановить рост цен на продукты. Речь, прежде всего, о подсолнечном масле, сахаре, муке, макаронах и хлебобулочных изделиях.