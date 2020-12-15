Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам о ценах на базовые продукты

Прокуратура проведет "прямую линию" 17 декабря.
Фото: Василий Вахрин
Прокуратура Пермского края 17 декабря проведет «прямую телефонную линию» по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания.
Звонить можно будет с 16 до 17 часов по телефону 8 (342) 217- 53-36.
Напомним, на днях президент Владимир Путин раскритиковал Министерство экономического развития страны во главе с Максимом Решетниковым, которое не приняли меры, чтобы остановить рост цен на продукты. Речь, прежде всего, о подсолнечном масле, сахаре, муке, макаронах и хлебобулочных изделиях.