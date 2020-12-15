В двух микрорайонах Перми отключат воду

Воды в домах пермяков не будет до вечера.
Фото: архив "КП"
В Перми завтра запланированы ремонтные работы на водопроводе на улице Лебедева. Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что без воды останутся жители десятков домов с 9.00 до 19.00.
Без воды:
м/р Городские Горки: от ул. Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки;
м/р Рабочий поселок: от улицы Ким до улицы Уральской, от улицы Соломина до улицы Землячки.
Возможны перебои и пониженное давление:
м/р Городские горки: от улицы Крупской до улицы Вагановых, от ул. Уральской до ул. Дружбы;
м/р Рабочий поселок
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 2100-680.