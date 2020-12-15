В двух микрорайонах Перми отключат воду

Воды в домах пермяков не будет до вечера. Фото: архив "КП"

В Перми завтра запланированы ремонтные работы на водопроводе на улице Лебедева. Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что без воды останутся жители десятков домов с 9.00 до 19.00.

Без воды:

м/р Городские Горки: от ул. Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки;

м/р Рабочий поселок: от улицы Ким до улицы Уральской, от улицы Соломина до улицы Землячки.

Возможны перебои и пониженное давление:

м/р Городские горки: от улицы Крупской до улицы Вагановых, от ул. Уральской до ул. Дружбы;

м/р Рабочий поселок

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 2100-680.