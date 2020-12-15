«Это прорыв российского моторного производства». Самолет МС-21-310 с пермскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Самолет может преодолевать дистанцию в 6 000 километров. Фото: permkrai.ru

Во вторник,15 декабря, 2020 года совершил первый полет самолет МС-310-14, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-21. Самолет пробыл в воздухе 1 час 25 минут.

«Миссия нашей компании-создавать движение. ПД-14-высокотехнологичный, современный российский авиационный двигатель, созданный командой Объединенной двигателестроительной корпорации. Сегодняшний успешный первый полет - еще одно подтверждение последовательного выполнения нашей миссии. Мы продолжаем строить авиационные двигатели мирового класса, развивать силовые установки будущего и не останавливаться на достигнутом», - сказал гендиректор ОДК Александр Артюхов.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, предприятия и проекты ОДК играют важную роль в развитии гражданской промышленности страны.

«ПД-14-один из самых передовых российских авиационных двигателей, созданный при участии пермской компании. Такие важные проекты подтверждают высокий уровень и профессионализм наших специалистов и еще раз доказывают, что это то, чем мы будем гордиться. Поздравляю команды ОДК-авиамотора и ОДК-ПМ с успешным первым полетом и желаю новых, не менее важных для России и Пермского края побед», - сказал губернатор.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев. Летная миссия включала проверку режимов работы силовой установки, стабильности и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Создание ПД-14 - прорыв российского моторного производства. Впервые за многие годы появился новый, полностью российский двигатель. В этом проекте приняли участие десятки компаний, в том числе смежных отраслей, металлургических и моторных заводов, производителей электроники, научно-исследовательских институтов, университетов, РАН. Создание ПД-14 способствовало появлению на этих предприятиях не только интересного бизнеса, но и поколения специалистов, которые получили опыт создания современной конкурентной продукции», - заявил управляющий директор – генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Ранее Дмитрий Махонин представил планы по серийному производству двигателя ПД-14 и строительству сборочно-станкового комплекса ПД-35 президенту России Владимиру Путину. Глава государства отметил, что ПД-35 является важным проектом не только для Пермского края и моторно-конструкторского кластера Перми, но и для моторно-конструкторского кластера страны в целом и обещал оказать помощь с развитием подобного направления на территории Пермского края

Справочная информация:

Самолет МС-21-310/310 – пассажирский лайнер средней дальности нового поколения, разработанный ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»). Программа МС-21 находится на этапе сертификационного тестирования и развертывания массового производства самолетов МС-21-300.

Высоких летно-технических характеристик самолетов удалось достичь с помощью передовой аэродинамики, которое обеспечивает крыло большего удлинения, произведенное из полимерных композитов, а также двигателям и системам последнего поколения. Фюзеляж самолета самый широкий в своем классе - 4,06 метра. Благодаря этому повышается комфорт пассажиров и экипажа самолета. Воздушное судно способно принять на борт от 163 до 211 пассажиров. Самолет может преодолевать дистанцию в 6 000 километров.

На Иркутском авиационном заводе строят первые самолеты МС-21-300 для поставки заказчикам. Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой науки с применением новейших технологий и материалов. ПД-14 – первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.