В Перми 29-летний мужчина погиб, упав с восьмого этажа

Полиция проводит проверку после произошедшего. Фото: Василий Вахрин

В Перми 14 декабря в Орджоникидзевском районе разбился 29-летний мужчина. Он выпал из окна многоэтажки на улице Памирская, 32а, около 15.00. Мужчина скончался на месте.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУВД по Пермскому краю.

Тем временем, 14 декабря на улице Карбышева, 80/2 с высоты 2-го этажа упал мужчина 25-летний мужчина. С травмами он был госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи.